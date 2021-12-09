Москва, 9 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Москве предстоящей ночью похолодает до 17 градусов мороза, сообщила 9 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

(сс) Free-Photos Мороз

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«Ночью мороз окрепнет до — 17, в пятницу днём ожидается около — 12», — сказала Волосюк в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, такие температуры почти на восемь градусов холоднее обычных показателей. При этом в столице будет тихо и солнечно, отметила метеоролог.

Морозной окажется и суббота, однако в небе начнут появляться облака. В воскресенье температура повысится до — 4 градусов.