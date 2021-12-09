Екатеринбург, 9 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки подтверждено еще 669 случаев заражения коронавирусом. В том числе 122 выявлены в Екатеринбурге Об этом 9 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 185 443 человека. Оправились от болезни 161 097 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции умерли 8724 гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свердловские власти заявили о том, что не планируют вводить обязательную вакцинацию для несовершеннолетних. На данный момент детей от 12 до 17 лет прививают вакциной «Спутник М» исключительно на добровольной основе.