Москва, , 17:13 — REGNUM В вопросе защиты денег граждан от мошенников необходима активная позиция государства, одного образовательными программами по финансовой грамотности не обойтись. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Сергей Гаврилов Duma.gov.ru

«Тема финансового мошенничества, особенно с использованием современных информационных сервисов, очень остра, и ей должны быть посвящены специальные парламентские слушания», — считает Гаврилов.

По его убеждению, в вопросе защиты финансов граждан необходима активная позиция государства, в том числе регулятора — Центрального банка.

«Объем хищений в этой сфере преступности таков, что государство должно заниматься профилактикой правонарушений в данной сфере в приоритетном порядке. Граждане не могут и не должны сами себя защищать, это задача государства, — отметил Гаврилов. — Пока мы видим со стороны государства только образовательные инициативы, попытки обучить граждан финансовой грамотности. Но даже финансово грамотные граждане попадаются на разного рода психологические уловки. От человека в экстремальных ситуациях требуется не только финансовая грамотность, но и психологическая устойчивость».

Придумываются все новые приемы и сценарии обмана клиентов и хищения денежных средств с банковских счетов, обеспокоен депутат.

«Чаще всего мошенники представляются сотрудниками безопасности банков, МВД. Они быстро адаптируются к новостной повестке — по «ковидным» выплатам или родителям школьников. Мошенники активно используют информационные технологии: SIP ID для подмены номера, фишинговые сайты для сбора данных банковских карт. Драматизм ситуации в том, что клиент банка, оставшийся один на один с тотальной машиной мошенничества, должен себя чувствовать экспертом не только в области экономики и финансов, но кибербезопасности», — подчеркнул Гаврилов.

По его убеждению, необходимо разработать систему действий на федеральном уровне и принять меры для защиты клиентов банков, при этом не ухудшив клиентский опыт и не закрыв доступ к получению услуг и сервисов в цифровом виде.

«Мы надеемся, что не только Центральный банк, но и МВД, правительство предложат действенные меры. Например, можно предоставить банкам право запрашивать у операторов сотовой связи информацию о звонках мошенников на безвозмездной основе и в режиме онлайн. Важны совместные действия Центрального банка и правоохранительных структур для борьбы с мошенническими фишинговыми сайтами», — предложил Гаврилов.

Центробанк разослал банкам изменения, которые он предлагает внести в федеральный закон о национальной платежной системе (НПС). В них предусматривается в упрощенном порядке возврат гражданам, ставшим жертвами мошенников, и предлагается рассчитать обязательную сумму для возмещения средств клиентов, сообщает РБК со ссылкой на материалы ЦБ за подписью директора департамента информбезопасности регулятора Вадим Уварова.

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