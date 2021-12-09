Нижний Новгород, 9 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В работающие в Нижегородской области компании поступают звонки от мошенников, которые представляются министром здравоохранения региона Давидом Мелик-Гусейновым. Об этом сообщил сам глава минздрава на своей странице в соцсетях.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

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По словам высокопоставленного чиновника, аферисты просят сотрудников фирм соединить их с руководством, чтобы «передать важное поручение, касающееся вакцинации от коронавируса».

Министр здравоохранения призвал нижегородцев проявлять бдительность и не верить мошенникам, которые звонят якобы от его лица или же представляются его именем.