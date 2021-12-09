Сан-Франциско, США, 9 декабря, 2021, 13:11 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 104:94.

(сс) Keith Allison Стивен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Портленда» Норман Пауэлл, на счету которого 26 очков. В составе «Голден Стэйт» разыгрывающий Стефен Карри набрал 22 очка.

«Голден Стэйт» одержал 21-ю победу в 25 матчах сезона. «Портленд» потерпел 15-е поражение в 26 играх.

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