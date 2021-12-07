Портленд, США, , 12:52 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 102:90.

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Самым результативным игроком матча стал центровой «Портленда» Юсуф Нуркич, на счету которого 31 очко. В составе «Клипперс» форвард Пол Джордж набрал 21 очко.

«Клипперс» одержали 13-ю победу в 25 матчах сезона. «Портленд» потерпел 14-е поражение в 25 играх.

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