Нижний Новгород, 9 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 9 декабря выявили 627 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 664 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 220 383 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

За последние сутки выписаны 747 человек, всего выздоровели с начала пандемии 190 824 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 34 жителя региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 9 193 человек. Накануне сообщалось также о 34 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 20 366 человек.

Напомним, по состоянию на 8 декабря в регионе проведено 4 483 775 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 5 504 нижегородца. Охват населения тестированием составляет 295,02.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции составляет 0,96. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 8 декабря составляет 17%.