Нижний Новгород, 9 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки 34 жителя Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне сообщалось также о 34 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 9 193 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 декабря в регионе выявили 627 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 664 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 220 383 случаев. Активными носителями вируса в Нижегородской области в настоящее время являются 20 366 человек.