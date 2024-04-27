Москва, 9 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Россия будет пресекать любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблемы Донбасса. Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил 9 декабря на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Mil.ru Валерий Герасимов

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина разносит Донбасс — все новости»

По его словам, Киев не выполняет Минские соглашения, при этом его извне подталкивают к резким и опасным шагам, поставляя Украине вертолеты, самолёты и ударные беспилотники. США поставили Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

«Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться», — подчеркнул Герасимов.

Глава Генштаба добавил, что сведения о якобы подготовке Россией вторжения на Украину — ложные. При этом происходит передислокация российских войск по своей территории, и этому уделено чрезмерное внимание со стороны НАТО.

Читайте также: «И назначить гауляйтеров». Киев хочет разместить у себя иностранных военных