Москва, 9 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В России, по данным на 9 декабря, проведено свыше 229,8 млн тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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В настоящее время российским гражданам тестирование на COVID-19 доступно в 1200 лаборатории, из них 112 лабораторий Роспотребнадзора, 817 — государственных и 271 частной лаборатории.

Все желающие пройти тестирование на коронавирус могут получить интересующую их информацию по телефонам оперативных штабов в каждом регионе России.

ИА REGNUM сообщает, что по состоянию на 7 декабря, в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 1 млн 659 тыс. 852 человека.

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