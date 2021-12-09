Москва, 9 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Свыше 570 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией детей выявлено с начала нынешнего года на территории России. Об этом 9 декабря рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на расширенном заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом 9 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"В Российской Федерации за 2021 год, согласно данным статистики ВОЗ, зарегистрировано более 570 тысяч случаев COVID у детей до 17 лет», — сказал он.

Также Салагай уточнил, что это число составляет около 9,5% от всех случаев заражения коронавирусом в стране за указанный период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 30 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.