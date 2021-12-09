Москва, 9 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 92 человека. Об этом 9 декабря сообщили в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Смертность от ковида в столице сохраняет стабильность, накануне скончались 90 заболевших. Всего коронавирус унёс жизни 35 035 москвичей с начала пандемии, проинформировали в штабе.

За сутки в городе врачи выписали по выздоровлению почти 3,2 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в РФ от коронавирусой инфекции и её осложнений скончался 1181 человек.