Вашингтон, 9 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Острая фаза пандемии COVID-19 может завершиться уже в будущем году, несмотря на появления новых разновидностей коронавируса и недостаточный темп вакцинации. Такое мнение 9 декабря высказал американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс в личном блоге.

World Economic Forum Билл Гейтс

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По словам Гейтса, он не ожидал появления такого заразного штамма SARS-CoV-2, как «Дельта», а также не думал, что людям так долго придется говорить о необходимости прохождения вакцинации и использования защитных масок.

«Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году», — написал он в своем сообщении.

При этом миллиардер отметил, что, по его мнению, на данный момент мировое сообщество, несмотря на появление штамма «Омикрон», в настоящее время лучше подготовлено к борьбе с коронавирусом, нежели это было до этого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор центра Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 не удастся уничтожить полностью из-за природы его распространения, попытка искоренить вирус станет безнадежной задачей.