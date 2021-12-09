Захарова: Салливан «плюнул в лицо» участникам «Саммита за демократию»
Москва, 9 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан своими заявлениями о миропорядке фактически плюнул в лицо участникам организуемого США так называемого «Саммита за демократию».
По ее словам, участие в подобных мероприятиях, подобных альянсах исключительно и только — «массовка, которая должна работать в русле американского режима».
Захарова подчеркнула, что представителям государств, которые будут участвовать в саммите, «по большому счету, помощник президента США плюнул в лицо, заявив хладнокровно и цинично, что они будут работать на интересы США».
Как сообщало ИА REGNUM, администрация США запланировала на 9 и 10 декабря проведение международной встречи на уровне глав государств, которая получила название «Саммит за демократию». В качестве ключевых тем для переговоров названы «защита от авторитаризма», «борьба с коррупцией» и «содействие уважению прав человека».
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