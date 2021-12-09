Москва, 9 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан своими заявлениями о миропорядке фактически плюнул в лицо участникам организуемого США так называемого «Саммита за демократию».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, участие в подобных мероприятиях, подобных альянсах исключительно и только — «массовка, которая должна работать в русле американского режима».

«Сегодня на этом мероприятии их просто удостоят чести обслуживать американские интересы на тот исторический период, который Вашингтон проживает», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев live».

Захарова подчеркнула, что представителям государств, которые будут участвовать в саммите, «по большому счету, помощник президента США плюнул в лицо, заявив хладнокровно и цинично, что они будут работать на интересы США».

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США запланировала на 9 и 10 декабря проведение международной встречи на уровне глав государств, которая получила название «Саммит за демократию». В качестве ключевых тем для переговоров названы «защита от авторитаризма», «борьба с коррупцией» и «содействие уважению прав человека».

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