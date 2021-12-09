Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Существующая сейчас система международных отношений уходит в прошлое, заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан на онлайн-форуме американского издания «Дефенс уан».

Джейк Салливан Ellen Wallop Asia Society

«Это происходит уже какое-то время. Система международных отношений … во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое», — сказал он.

Салливан добавил, что в будущем многосторонний подход должен стать «более гибким, более адаптивным к новым условиям и включать в себя сеть альянсов, партнерств и институтов».

Как сообщало ИА REGNUM, китайские власти рассматривают переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые состоялись ранее, как позитивный шаг в улучшении российско-американских отношений и стабилизации обстановки в мире.

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