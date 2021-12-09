Красноярск, 9 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Законодательное собрание Красноярского края 9 декабря на сессии поддержало законопроект о QR-кодах. В ближайшее время краевые парламентарии направят свои предложения в Госдуму.

geralt QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

По словам зампредседателя комитета по охране здоровья и социальной политике Алёны Мироновой, законопроект предполагает введение единых для всей страны ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как передаёт Newslab.ru, краевые депутаты предложили одобрить проект документа, внеся в него ряд поправок. Речь идёт о выделении дополнительной группы, в которую могли бы войти люди с высоким уровнем антител, о возможности получать не QR-код о вакцинации, а какой-либо заменяющий его документ, об оказании дополнительной поддержки малому и среднему бизнесу.

Уточняется, что красноярские депутаты поддерживают проект федерального закона, но просят учесть в нём все предложения медиков, общественников и парламентов всех субъектов РФ.

Как подчеркнул депутат Илья Зайцев, речь идёт о введении QR-кодов для доступа в организации и на мероприятия. Речи про транспорт пока не идёт.

Депутаты обсуждали проект в течение продолжительного времени. В итоге «за» проголосовали 32 человека, «против» — девять. Ещё четыре человека не голосовали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании комитета Заксобрания по охране здоровья и социальной политике в расширенном составе депутаты рассмотрели отзывы, предложения и замечания на проект закона о QR-кодах. Вопрос о поддержке проекта закона был вынесен на заседание сессии 9 декабря.

Читайте также: Депутаты Сахалина большинством голосов поддержали введение в РФ QR-кодов