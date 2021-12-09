Южно-Сахалинск, , 11:59 — REGNUM Областная дума Сахалина на заседании 9 декабря рассмотрела и большинством голосов поддержала пакет федеральных законопроектов по введению в РФ QR-кодов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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На заседании присутствовали врачи, которые ежедневно спасают пациентов с COVID-19. В своих обращениях к депутатам они привели примеры тяжёлой работы по борьбе с коронавирусной инфекции и попросили народных избранников поддержать введение QR-кодов.

16 депутатов Областной думы Сахалина проголосовали «за» федеральный пакет законопроектов, пять — «против».

В отзыве на законопроекты депутаты отметили, что окончательное решение о том, куда можно ходить непривитым в Сахалинской области, а куда нет, должен принимать губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства Сахалина Владимир Ющук, выступая 9 декабря в Областной думе при рассмотрении пакета федеральных законопроектов о введении в РФ QR-кодов, заявил, что часть антиваксеров, которая активно ведёт свою деятельность в социальных сетях находится на Украине.