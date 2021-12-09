Санкт-Петербург, 9 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге седьмой день подряд наблюдается снижение суточной заболеваемости коронавирусом среди населения. Новыми данными 9 декабря поделился федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки количество новых случаев заражения ковидом составило 2111, это на 98 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Статистика заболеваемости отражает динамику на снижение выявленных суточных случаев заражения. С начала декабря с отметки в 2623 случаев этот показатель снизился на 512 случаев.

От ковида, как от основной причины смерти, в Петербурге скончались за сутки 54 человека. Это на пять человек больше, чем в предыдущий день. В целом количество выявляемых смертей постепенно сокращается. Пока что минимум установлен 7 декабря на отметке в 49 смертей.

Количество выздоровевших за сутки пополнилось 2961 человеком. Показатель выздоровления от COVID-19 за 8 декабря — на 566 случаев меньше, по сравнению с предыдущими сутками. После резких скачков на следующий день часто отмечалось сокращение числа выздоровевших, как это, например, было 3 и 4 декабря.

За все время пандемии в Санкт-Петербурге количество выявленных случаев заражения коронавирусом перевалило отметку в 800 тыс. и на сегодняшний день составляет 808 984 случая. От ковида скончались 26 707 человек, а выздоровели — 750 706 человек.