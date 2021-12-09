Махачкала, 9 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Дагестане создано волонтерское движение «Цифровые волонтеры». Его целью станет проверка QR-кодов о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании при входах в торговые центры. К этой работе будут привлечены добровольцы из числа студентов IT-специальностей, сообщили в министерстве цифрового развития Дагестана.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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«Сегодня стартовала акция по проверке QR-кодов у посетителей торговых центров Махачкалы, в которой приняли участие «Цифровые волонтеры» и представители минцифры региона», — цитирует врио главы министерства Тамерлана Буганова РИА «Дагестан».

По его словам, проверочные мероприятия, в которых будут принимать участие «цифровые волонтеры», проводятся под лозунгом «Берегите здоровье!»

Напомним, в Дагестане с 28 октября ввели систему QR-кодов при посещении развлекательных организаций и предприятий торговли и общепита.

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