Махачкала, , 15:45 — REGNUM В Дагестане с 28 октября будет разрешено посещение ряда развлекательных организаций и предприятий торговли только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном не более полугода назад заболевании.

Коронавирус. Дагестан Minzdravrd.ru

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Ограничения будут действовать для торговых центров, объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью для посетителей свыше 400 кв. м, заведений общественного питания, а также театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов, салонов красоты и других.

В связи с введением новой ограничительной меры из-за ухудшения ситуации по коронавирусу глава Дагестана Сергей Меликов призвал провести работу с владельцами данных организаций с разъяснениями по внедрению системы QR-кода.

Кроме того, в ходе заседания оперативного штаба 26 октября Меликов призвал «рассматривать случаи респираторных заболеваний как потенциальный коронавирус». При этом до получения отрицательных результатов ПЦР-тестов работники с ОРВИ должны быть переведены на удаленный режим работы.

Помимо этого, на «удаленку» на срок до четырех недель должны быть переведены непривитые работники старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.