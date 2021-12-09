Сантьяго-де-Компостела, Испания, 9 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. После вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет Испания «снова станет примером вакцинации», как это было раньше в отношении прививок пожилых людей и молодежи. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает агентство EFE.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

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«Наша страна была примером для всего мира в вакцинации наших стариков и молодежи, а теперь мы будем примером в вакцинации наших детей», — сказал он на закрытии съезда галисийского отделения партии PSOE.

Ранее в Испании началась кампания по вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от пяти до 11 лет.