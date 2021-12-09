Москва, 9 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В России начали изучать коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 среди несовершеннолетних, заявила 9 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусу и другим заболеваниям.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Анна Попова

«На сегодняшний день стартовало исследование по оценке популяционного иммунитета у детей», — сказала Попова.

Она добавила, что с декабря специалисты оценивают иммунный ответ у детей в возрасте от года до 17 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, юнее Попова заявила, что в России на данный момент преобладает распространение штамма коронавируса «Дельта».

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