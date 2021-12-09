Иерусалим, 9 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. За сутки, 8 декабря, в Израиле зафиксированы еще 794 заражения коронавирусом, сообщает минздрав. Суточный показатель превышает 700 случаев третий день подряд.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

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Обработаны 115 653 анализов за сутки, положительными оказались 0,76 (сутками ранее — 0,76%, еще днем раньше — 0,68%).

В больницах находятся 134 человека, на ИВЛ — 54 пациента.

Число смертей за сутки не увеличилось, от коронавируса в стране скончались 8210 человек.

Как минимум одну дозу вакцины получили 6 389 878 человек, ревакцинированы 4 112 353 жителя.