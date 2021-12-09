Ростов-на-Дону, 9 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение из-за тумана объявлено в Ростове-на-Дону. О плохой видимости горожан предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Цитата из м/ф Ежик в тумане. реж Юрий Норштейн. 1975. СССР Заблудился в тумане

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Согласно прогнозу синоптиков, в Ростове-на-Дону в ночные и утренние часы 9 и 10 декабря ожидается туман. В связи с плохой видимостью возможен рост числа дорожных аварий.

Водителям и пешеходам следует строго следовать правилам дорожного движения.