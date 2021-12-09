Москва, 9 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Московской области высота сугробов достигла 30-сантиметровой отметки, сообщил 9 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на странице в Instagram.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сугробы

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По его информации, утром 9 декабря высота снежного покрова в Москве на станции ВДНХ составила 15 см, на Балчуге и в Тушино — 17 и 21 см.

В Подмосковье сугробы ещё выше. Так, в Коломне они достигли 26 см, а в Павловском Посаде — 30 см. Тишковец отметил, что показатели соответствуют середине зимы.

«В ближайшие пять суток, на фоне морозной погоды, высота сугробов будет меняться мало», — рассказал метеоролог.