Краснодар, 9 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Краснодарском крае ученики 255 классов общеобразовательных школ и студены 12 групп колледжей отправлены на дистанционное обучение из-за карантина по COVID-19. Данные на утро 9 декабря опубликовал региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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В настоящее время на территории региона ни один детский сад и ни одна школа не закрыты полностью на карантин по COVID-19 детских садов и школ.

Вместе с тем, на утро 9 декабря из-за подтверждённых случаев заражения коронавирусом на карантин были отправлены 140 групп в 66 детских садах. Случаи заражения выявлены в дошкольных учреждениях Анапы, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Выселковского, Динского, Ейского, Калининского, Каневского, Кореновского, Крыловского, Крымского, Курганинского, Лабинского, Северского, Староминского, Темрюкского, Тихорецкого, Туапсинского и Щербиновского районов.

Также в настоящее время закрыты 255 классов в 126 школах Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Белоглинского, Выселковского, Гулькевичского, Динского, Ейского, Калининского, Каневского, Кореновского, Красноармейского, Крыловского, Крымского, Лабинского, Ленинградского, Мостовского, Новопокровского, Павловского, Северского, Староминского, Темрюкского, Тихорецкого, Туапсинского и Щербиновского районов. На карантин отправлены учащиеся 12 групп в 9 колледжах и техникумах.