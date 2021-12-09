Афины , 9 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис опроверг сообщения о том, что койки в отделениях интенсивной терапии «зарезервированы» для выборочного приема пациентов, сообщает AMNA 8 декабря. Министр на брифинге заявил, что это совершенно не соответствует действительности.

Палата интенсивной терапии

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«Что касается жалоб на выборочный прием пациентов в отделения интенсивной терапии, следует уточнить, что пациенты, нуждающиеся в отделении интенсивной терапии, объявляются врачами на соответствующей платформе. Все больницы, в которых есть пустые койки в отделении интенсивной терапии, видят запросы и, основываясь на медицинских критериях, принимают пациента на пустую койку в отделении интенсивной терапии, которая у них есть, в соответствии с решением, принятым врачами», — сказал Плеврис.

Он подчеркнул, что сообщения о том, будто койки интенсивной терапии находятся в резерве или что существует выборочный прием, полностью ложны и в первую очередь оскорбляют врачей. «Те, кто распространяет фальшивые новости, действуют как клеветники и несут ответственность перед врачами, которых они оскорбляют», — подчеркнул министр.