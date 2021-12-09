Москва, 9 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В России на данный момент преобладает распространение штамма коронавируса «Дельта». Об этом на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

«На сегодняшний день в Российской Федерации продолжает преобладать вариант «дельта», — сказала Попова.

Ранее у двоих прибывших из ЮАР в Россию граждан был выявлен штамм «Омикрон».