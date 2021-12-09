Москва, 9 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Коронавирус SARS-CoV-2 не удастся уничтожить полностью из-за природы его распространения, попытка искоренить вирус станет безнадежной задачей, считает профессор центра Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В отличие от оспы, от коронавируса мы не избавимся, по-видимому, никогда человек может получить его и от животных, и от человека. Если мы полностью подавим SARS-CoV-2, это не значит, что инфекция исчезнет. Она где-то притаится и потом снова к нам вернется от животных», — цитирует его ura.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Альтштейн заявил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» не успеет массово распространиться до наступления Нового года.

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Он пояснил, что, если судить по скорости распространения штамма «Дельта», то ему понадобилось полгода для массового распространения и вытеснения других вариантов коронавируса. Соответственно, штамм «Омикрон», скорее всего, будет распространяться примерно с такой же скоростью, а значит, до Нового года ещё не будет присутствовать массово.

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