Москва, 9 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Насилие и неприязнь между сторонниками вакцинации и её противниками недопустима. Об этом в интервью РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

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"Нельзя допустить неприязни и тем более насилия между сторонниками и противниками вакцинации. Всем нам надоело подпевать Мистеру Иксу: «Всегда быть в маске — судьба моя», но это, как и вакцинация, — мера, необходимая для того, чтобы не потерять здоровье, а то и жизнь в чрезвычайных условиях», — сказала Москалькова.

Она также назвала обеспечение равенства граждан и избегание ущемления их прав приоритетом в этом вопросе.