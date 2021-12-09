Белгород, 9 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Парад Дедов Морозов в Белгороде, ранее анонсированный на 11 декабря, не состоится. Решение принято администрацией города в связи с эпидемиологической обстановкой.

Марина Каширская ИА REGNUM Парад Дедов Морозов и Снегурочек

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Мэрия приняла решение провести церемонию открытия главной ёлки области на Соборной площади Белгорода 11 декабря в сокращённом формате — в частности, отменён традиционный парад Дедов Морозов, сообщило Бел.ру. Церемония зажжения ёлки при этом состоится.

Между тем, мэрия ранее сообщила об открытии новогодней ярмарки на Соборной площади, при этом, по заявлению чиновников, в этом году ярмарка в три раза больше, чем в 2020-м.