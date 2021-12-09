Стокгольм, 9 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что пандемия коронавируса будет иметь последствия для нашей повседневной жизни как минимум еще один год. Об этом он заявил 8 декабря в интервью газете Aftonbladet в связи с новыми ограничениями в Швеции, которые вступили в силу в тот же день.

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Тегнелл говорит, что распространение коронавируса продолжает порождать новые проблемы, несмотря на высокий уровень вакцинации. Будущее во многом будет определено тем, как борются с пандемией в других частях мира и насколько хорошо одни страны помогают другим, где охват вакцинацией ниже.

Однако он подчеркнул, что чувство безнадежности ему чуждо.

«Прекрасный день когда-то настанет, а до тех пор важно, чтобы мы держались вместе», — сказал он.