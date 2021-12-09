Тбилиси, 9 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 54 470 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3562 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 9 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 879 368 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 822 108 победили инфекцию, в том числе 4145 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 12 582 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 63 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6286 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1178.

Днём ранее в Грузии в ходе 55 130 исследований выявили 4226 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4091 человека, скончались 53 пациента с COVID-19.