Симферополь, 9 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 338 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 9 декабря региональный оперативный штаб. Накануне, 8 декабря, сообщалось о 352 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 597 человек», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Республике Крым было подтверждено 112 975 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из этого числа 112 771 пациент, в том числе 409 человек выписаны за последние сутки.

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Скончались от осложнений на фоне коронавируса 3 823 человека. За минувшие сутки зарегистрирована смерть ещё 25 пациентов с COVID-19.