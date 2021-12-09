Санкт-Петербург, 9 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Петербурге продолжается русская зима. Средняя температура воздуха за минувшие сутки оказалась на 10,5 градусов ниже климатической нормы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода солнечная

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Ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 9 декабря жителей и гостей города ожидает облачная с прояснением погода. Существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем в Петербурге составит от минус 9 до минус 11 градусов, в Ленобласти до −8…−13 градусов.

Скорость ветра 1−6 м/с. Давление продолжает падать, выходит за рамки нормы и составляет 771 мм. рт. ст.

На сегодняшний день погода в Петербурге формируется за счет скандинавского антициклона.