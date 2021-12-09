Канберра, 9 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. 9 декабря в министерстве здравоохранения Австралийской столичной территории подтвердили, что в настоящее время ни один из пациентов, получающих лечение от COVID-19, не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В ведомстве сообщили, что за последние сутки еще четыре человека заразились коронавирусом, передает телеканал Nine News.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна ИВЛ

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В настоящее время COVID-19 в столице Австралии в активной форме болеют 76 человек. Всего было выявлено 2 055 случаев заражения коронавирусом.

В больницах с диагнозом лежат пять пациентов. Двое из них находятся в реанимации. Всего за время текущей вспышки коронавируса в Канберре от COVID-19 умерли 12 человек.

98,12% населения столицы старше 12 лет вакцинированы от COVID-19 двумя компонентами.