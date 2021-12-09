Канберра, 9 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 9 декабря, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил журналистам, что разговаривал со своим заместителем Барнаби Джойсом после того, как тот получил положительный результат теста на COVID-19. По его словам, состояние здоровья второго высшего руководителя страны удовлетворительное. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Он сказал мне, что чувствует себя хорошо, несмотря на легкое течение болезни», — отметил Моррисон.

Премьер-министр страны подтвердил, что Джойс сдал два отрицательных результата теста в ходе поездки в Великобританию, но получил положительный результат ПЦР-теста в США. По словам Моррисона, правительство будет следовать «всем обычным медицинским протоколам» после того, как один из его членов заразился коронавирусом.

Премьер-министр Австралии также отметил, что Джойс «разочарован» тем, что не сможет продолжить переговоры со своими американскими коллегами, одной из тем которых была борьба с троллями и буллингом в соцсетях.