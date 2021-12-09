Афины , 9 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Греция подтвердила 5899 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 984 301 инфицирование.

Кроме того, за последние 24 часа был зарегистрирован 81 случай смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 18 901.

В общей сложности 709 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 79,3% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше. Госпитализированы еще 449 пациентов.