Вашингтон, 9 декабря, 2021, 09:43 — ИА Регнум. На данный момент США еще не могут сделать однозначный вывод на тему того, перейдет ли напряженность между Россией и Украиной в настоящий конфликт, и настроены решать эту ситуацию методами дипломатии. Об этом 9 декабря заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

U.S. Department of State Нед Прайс

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"Мы обеспокоены тем, что видели, но еще нельзя делать вывод, что мы увидим настоящий конфликт, так что мы настроены на использование всех дипломатических средств для деэскалации напряженности», — сказал он.

Также руководитель пресс-службы Госдепа отметил, что Вашингтон продолжает придерживаться мнения о том, «что дипломатия и деэскалация — это единственный ответственный путь положить конец тому, что может перерасти в серьезный кризис».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты на этой неделе завершат поставки на Украину стрелкового оружия и боеприпасов — последней партии вооружений, запланированной на 2021 год.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.