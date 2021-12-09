Перт, Австралия, 9 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Глава правительства Северной территории Австралии Майкл Ганнер, выступая на пресс-конференции 9 декабря, заявил, что с 20 декабря, прибывающие в регион лица, полностью вакцинированные от COVID-19 с других территорий и штатов страны, освобождаются от требования по соблюдению домашнего карантина. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

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Отмечается, что ослабление ковид-ограничений в преддверии Рождества произошло на фоне того, как показатель вакцинации от COVID-19 превысил отметку в 80%. Ганнер заявил, что Северная территория в настоящее время готовится к «самому большому шагу» на пути к свободе от антикоронавирусных ограничений на данный момент — открытию своих границ 20 декабря.

«Ключевой вопрос будет не в том, откуда вы приехали, а в том, полностью ли вы вакцинированы», — подчеркнул глава правительства.

В то же время обязательным требованием для приезда в Северную территорию будет оставаться наличие ПЦР-теста на коронавирус, результат которого необходимо получить за 72 часа до поездки.