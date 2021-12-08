Пекин, , 13:14 — REGNUM Китайские власти рассматривают переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые состоялись накануне, как позитивный шаг в улучшении российско-американских отношений и стабилизации обстановки в мире. Об этом 8 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

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Как отметил официальный представитель китайского МИД, России и США являются постоянными членами Совбеза ООН, а также влиятельными мировыми державами, несущими важные обязательства по поддержанию глобального мира и безопасности.

«Китайская сторона позитивно рассматривает российско-американские контакты и диалог, а также улучшение их отношений», — сказал он.

«Это оказывает позитивное влияние на глобальный мир и развитие, а также идет на пользу совместным действиям международного сообщества в отношении всеобщих вызовов», — также добавил Вэньбинь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Соединенные Штаты «заплатят цену» за свое ошибочное решение о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.