Брисбен, Австралия, 9 декабря, 2021, 10:04 — ИА Регнум. 13 декабря в рамках реализации плана по дальнейшему снятию коронавирусных ограничений граница австралийского штата Квинсленд вновь будет открыта для международных рейсов. Однако местные власти подчеркивают, что правило 14-дневного карантина останется незыблемым, и все приезжие должны будут самоизолироваться. Об этом 9 декабря сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Впрочем, по сравнению с первыми месяцами пандемии, карантин можно будет отсидеть не в дорогом отеле, а у себя дома. Как отмечают журналисты, раньше средняя цена проживания в отеле в период карантина составляла порядка 3 000 долларов.

Сообщается, что власти Квинсленда пошли на достаточно жесткие меры: если после обнаружения в мире нового штамма «Омикрон», в Сиднее и Мельбурне ввели правило о трехдневной самоизоляции, то в Квинсленде карантин составит все 14 дней. Ранее самоизолироваться не требовалось ни в Новом Южном Уэльсе, ни в Виктории, при условии отрицательного результата теста у прибывших, который они должны были пройти в течение 24 часов по приезде.