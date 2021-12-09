Ижевск, 9 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Пациент на ИВЛ

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Скончались две женщины в возрасте 82 лет и мужчины в возрасте 64 и 82 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3302 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 декабря в регионе выявили 184 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 190 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 76 857 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8949 жителей.

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