Ижевск, , 09:18 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 9 декабря выявили 184 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 190 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 76 857 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 32 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 16 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 137 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 64 606 человек. Скончались 3302 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано четыре летальных случая. Накануне скончались восемь жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8949 жителей. Из числа получающих лечение 7845 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 394 человек — в состоянии средней степени тяжести, 150 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 8 декабря прививку от коронавируса сделал 651 121 человек. Второй компонент препарата получили 466 905 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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