Минск, , 09:39 — REGNUM Принуждением к посадке в Минске самолёта Ryanair с находившимся на борту белорусским оппозиционером Романом Протасевичем руководил офицер КГБ Белоруссии. Об этом рассказал бывший авиадиспетчер Олег Галегов, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС.

Самолет авиакомпании Ryanair (сс) Andreas Trojak

Галегов, как отмечает издание, подробно изложил свою версию происходившего в диспетчерской вышке минского аэропорта 23 мая 2021 года. Бывший диспетчер через несколько недель после инцидента уехал из Белоруссии в Польшу, где его «рады были приветствовать».

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин подтвердил получение «данных от непосредственного свидетеля» инцидента с Ryanair. Согласно этой информации, в диспетчерской находился офицер белорусского КГБ, который «поддерживал непрерывный телефонный контакт» с кем-то, кому докладывал о ситуации. Галегов же должен был сообщить пилотам о якобы нахождении на борту самолёта бомбы.

Ранее эти сведения об инциденте уже появлялись, но теперь Польша сможет выстроить на основе показаний свидетеля дело против Белоруссии, говорится в публикации. Показания диспетчера, предполагает американское издание, могли стать причиной ухудшения отношений Минска и Варшавы.

Сейчас местонахождение Галегова неизвестно, из Польши он уехал.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Протасевич основал телеграм-канал Nexta, признанный в Белоруссии экстремистским. Протасевича задержали в Минске 23 мая после посадки лайнера Ryanair, следовавшего из Греции в Литву. Против оппозиционера возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью об организации массовых беспорядков.

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