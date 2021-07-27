Минск, , 09:04 — REGNUM По данным Телеграм-канала белорусского издания «Наша нива», авиадиспетчер Олег Галегов, предположительно, призвавший в ходе переговоров с пилотами рейса самолёта Ryanair его экстренной посадки в аэропорту Минска 23 мая текущего года, покинул территорию Белоруссии.

Ryanair Jeroen Stroes Aviation Photography

«Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут с ним связаться и расстраиваться: до него невозможно дозвониться, он удалил свои социальные сети. Начальство официально ничего нам не сообщало», — приводит «Наша нива» слова сотрудника «Белаэронавигации».

Также отмечается, что он заявил, что не переживает Галегова, так как считает, что последний просто «перестраховался и уехал».

«Специалист он классный, работу найдет без проблем в любой стране. Голос на опубликованной записи с инцидентом Ryanair его», — добавил сотрудник «Белаэронавигации».

Кроме того, указывается, что, как утверждает издание, Галегов уехал к родственникам в Грузию. При этом диспетчер работал в «Белаэронавигации» с 2010 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая текущего года летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщений о минировании. На борту лайнера находился главный редактора Телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ Софья Сапега.