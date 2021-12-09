Москва, 9 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. До десяти градусов мороза ожидается в Москве 9 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».

Алексей Яковлев ИА REGNUM Мороз

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Синоптики рассказали, что «инициатива в атмосфере столичного региона перейдёт к скандинавскому антициклону, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, облака поредеют, но ударят настоящие январские морозы».

В столице ожидается до десяти градусов мороза, в Подмосковье — до 12 градусов. Скорость ветра будет достигать семи метров в секунду.