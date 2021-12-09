Лондон, 9 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Ответным действием на угрозу со стороны Североатлантического альянса (НАТО) являются передвижения российских войск около границы с Украиной. Об этом 9 декабря заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Сhannel 4.

Mid.ru Андрей Келин

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«Он (Генштаб ВС России — ред.) перемещает войска вдоль границы, потому что видит ясную и непосредственную угрозу со стороны НАТО, которое наращивает инфраструктуру и все больше приближает войска к российской границе. Конечно, мы принимаем меры предосторожности», — сказал он.

Также Келин отметил, что все заявления о якобы возможно «вторжении» России на Украину «имеют целью дестабилизировать ситуацию» и добавил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе состоявшихся 7 декабря онлайн-переговоров обсудили очень серьезные вещи, включая тему расширения НАТО на восток.

«Для нас это представляет явную и непосредственную угрозу, потому на данный момент это агрессивный (военный) альянс, и он может нанести удар по нашей территории с близкого расстояния. Нам нужны серьезные гарантии нашей безопасности, что этого не произойдет», — уточнил посол России.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.