Вашингтон, 9 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Американские власти ожидают, что в ходе встречи главы МИД стран «Группы семи» (G7), которая должна пройти с 10 по 12 декабря в Ливерпуле, будут обсуждаться меры в отношении России из-за ситуации с Украиной. Об этом 8 декабря заявила на специальном брифинге ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Мы ожидаем, что Россию будут обсуждать», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Также Рагглс отметила, что в повестку такого рода встреч бывают включены вопросы, которые касаются «более широкой ситуации в сфере безопасности».

«Наша цель состоит в том, чтобы иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Мы очень отчетливо видим агрессивные действия России в отношении соседей. Мы внимательно следим за этим», — добавила представитель внешнеполитического ведомства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который должен пройти 9 декабря, президент США Джо Байденсобирается провести с лидерами стран «Бухарестской девятки» обсуждение онлайн-саммита Россия-США, который состоялся 7 декабря.