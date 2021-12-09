Ставрополь, 9 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края усилили меры для предотвращения распространения коронавируса. Отныне для посещения любого учреждения культуры, объекта спорта, общепита и торговли, сферы услуг требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании или ПЦР-теста. Такие же меры будут действовать с 22 декабря на объектах курортной и гостиничной сферы, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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Жителей и гостей Ставрополья обязали предъявлять QR-коды при размещении в санаториях и домах отдыха, гостиницах, турбазах, гостевых домах, апарт-отелях и во всех остальных объектах гостиничного сервиса. Без QR-кодов теперь невозможно будет попасть в музеи, библиотеки, выставочные залы, посетить театр или кинотеатр, пообедать в кафе и посетить спорткомплексы и салоны красоты.

Напомним, 26 ноября парламент Ставрополья одобрил законопроект о введении QR-кодов при посещении мест массового пребывания людей, предложенный правительством РФ на рассмотрение Госдумы.

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